Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı: 12 yıllık evlilik tek celsede bitti

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay’dan üzücü haber geldi. 2014 yılında nikâh masasına oturan ve bu evlilikten Ali Demir ile Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunan çift, 12 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

"SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE NOKTALADIK"

Ayrılık kararını ortak bir metinle duyuran Karahan ve Güntay, sürecin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir."





ÇOCUKLAR İÇİN GİZLİLİK RİCASI

Çocuklarının psikolojik gelişimini korumak adına basın mensuplarından ve kamuoyundan anlayış beklediklerini belirten çift, aile hayatının gizliliğine hassasiyet gösterilmesini rica etti. Yapılan açıklamada, bu metnin konuyla ilgili yapılacak tek ve nihai beyan olduğu belirtildi.