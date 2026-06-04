Peş peşe gelen kayıplar yormuştu... MFÖ'nü efsanesi Mazhar Alanson uzun süre sonra kameralara takıldı!

Türk pop ve rock müziğinin mihenk taşlarından, efsanevi MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, uzun süredir devam eden inzivasını bozdu. Son yıllarda hayatını derinden sarsan peş peşe kayıplarla sarsılan ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 76 yaşındaki usta sanatçı, aylar sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı.

ŞEBNEM FERAH KONSERİNDE EL ELE

Yaşadığı derin yas sürecinin ardından adeta kabuğuna çekilen Mazhar Alanson, İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen ve müzikseverleri bir araya getiren Şebnem Ferah konserinde görüntülendi. Konser alanına kendisi gibi uzun süredir etkinliklerde yer almayan tasarımcı eşi Biricik Suden ile birlikte gelen Alanson, kameraların odak noktası oldu. Çiftin konser alanına giriş yaparken birbirlerinin ellerini sıkı sıkı tuttuğu anlar dikkatlerden kaçmadı.





YAŞADIĞI ACI KAYIPLAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Türk müziğinin yaşayan efsanesi Mazhar Alanson, son yıllarda hayatının en zorlu dönemlerinden geçmişti. Önce müzikal yol arkadaşı, can dostu ve MFÖ'nün neşesi Özkan Uğur'u kanser nedeniyle kaybeden usta sanatçı, bu acının izlerini silemeden büyük bir evlat acısıyla sarsılmıştı. Kızı Eda Alanson'u da genç yaşta toprağa veren ünlü müzisyen, bu ağır kayıpların ardından tamamen sahnelerden ve kameralardan uzaklaşarak sessizliğe gömülmüştü.

"YILLAR ÇOK YORMUŞ" YORUMLARI YAĞDI

Eşinin desteğiyle yavaş adımlarla yürüyerek konser alanındaki yerini alan Mazhar Alanson'un bitkin ve hayli zayıflamış görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler dijital platformlarda yayılınca, hayranları endişelerini dile getirdi.

Usta sanatçının son hali hakkında sosyal medya kullanıcılarından peş peşe yorumlar geldi. Birçok hayranı Alanson için "Çok zayıflamış", "Yaşadığı acılar onu çok yıpratmış", "İyi görünmüyor ama umarız sadece yorgundur" ve "Yıllar onu çok yormuş" şeklinde yorumlarda bulunarak usta sanatçıya moral ve destek mesajları gönderdi.