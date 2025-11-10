Pierce Brosnan, 20 yıl sonra oğlu Christopher ile barıştı

‘James Bond’ karakteriyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Pierce Brosnan, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yıllar önce tüm bağlarını kopardığı oğlu Christopher Brosnan ile 20 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

72 yaşındaki Hollywood yıldızı, 1986 yılında ilk eşi Cassandra Harris’in oğlu Christopher’ı evlat edinmişti. 52 yaşına gelen Christopher, babasıyla uzun yıllar süren kopukluğun ardından bu hafta başında Londra’nın Notting Hill bölgesinde babasıyla birlikte görüntülendi.

Aile buluşmasına Brosnan’ın 28 yaşındaki model oğlu Dylan Brosnan da katıldı. Ünlü oyuncunun oğullarıyla birlikte oldukça mutlu ve huzurlu göründüğü belirtildi.

YILLAR SÜREN KOPUKLUK SONA ERDİ

Pierce Brosnan, oğlu Christopher’ın uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiği dönemde iletişimi tamamen kesme kararı almıştı. Christopher, bir dönem aşırı doz nedeniyle komaya girmiş, bu süreçte aile ilişkileri büyük ölçüde zarar görmüştü.





Brosnan, 2005 yılında verdiği bir röportajda oğluyla olan zor ilişkisinden bahsederek, “Christopher hâlâ kayıp. Nerede olduğunu biliyorum ama zor bir hayat geçiriyor. Sadece güçlü bir inancım olabilir ve iyileşeceğine inanabilirim. Nasıl çıkacağını biliyor ama çıkmak istemiyor” demişti.

Ünlü oyuncu aynı röportajda, “Onları asla tamamen hayatınızdan çıkaramazsınız ama ben Christopher’ı hayatımdan çıkardım. ‘Git. Ya yaşamakla meşgul ol ya da ölmekle meşgul ol’ demek zorundaydım. Dualarım onun için,” ifadelerini kullanmıştı.

YILLAR SONRA GELEN BARIŞMA

Christopher, Brosnan’ın 1991’de hayatını kaybeden ilk eşi Cassandra Harris ve onun eski eşi Dermot Harris’in biyolojik oğlu. 20 yıl aradan sonra gerçekleşen bu buluşma, hem baba hem oğul için duygusal bir yeniden başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Pierce Brosnan’ın oğullarıyla birlikte verdiği bu aile görüntüsü, hayranları tarafından da “yıllar sonra gelen mucize” olarak yorumlandı.