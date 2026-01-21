Pınar Altuğ’dan '108 milyonluk satış' iddialarına yanıt: 'Uydurulan haberlerde bugün!'

Son günlerde magazin kulislerinde, Pınar Altuğ’un Bebek’te bulunan deniz manzaralı dairesini elden çıkardığı konuşuluyordu. Ünlü oyuncunun, daha önce satışa sunup alıcı çıkmayınca kiraya verdiği iddia edilen evi için 2,5 milyon dolar (yaklaşık 108 milyon TL) aldığı öne sürülmüştü.

"HAYIR, SATMADIK!"

Kısa sürede yayılan haberlerin ardından Pınar Altuğ, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak iddiaları tiye aldı. Söz konusu haber başlığını paylaşan Altuğ, üzerine "Uydurulan haberlerde bugün" notunu düşerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Duruma açıklık getirmek adına bir açıklama daha yapan ünlü sanatçı, satış sürecine dair şu detayları paylaştı:

"Hayır, satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı."

Bu açıklama ile günlerdir konuşulan "rekor satış" haberlerine son noktayı koyan Altuğ, mülkiyetin hâlâ kendilerinde olduğunu bizzat teyit etmiş oldu.