Pınar Altuğ'dan kendisinden para isteyen takipçisine sert tepki!

Oyuncu Pınar Altuğ, kendisinden 450 bin TL isteyen bir takipçisinin mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Altuğ, paylaşımına “Ama birinden bu kadar rahat para istemek?” notunu düştü.

Instagram’da paylaşılan mesajda, Gaziantep’te yaşadığını belirten bir kişinin dolandırıldığını ve maddi olarak zor durumda olduğunu ifade ettiği görüldü. Takipçi, mesajında 4 çocuk babası olduğunu, 9 aylık inşaat parasını dolandırıcılara kaptırdığını belirterek Altuğ’dan yardım talep etti.

Söz konusu mesajda, “Merhaba Pınar Hanım, 2 gün önce dolandırıcıların oyununa geldim. 4 çocuk babasıyım, 9 aylık inşaat paramı aldılar. Çok perişan oldum, bana yardımcı olabilir misiniz? 450 bin lira zararım var” ifadeleri yer aldı.

Mesajı ifşa eden Pınar Altuğ ise takipçisine, “Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor” şeklinde yanıt verdi.



