Pınar Sabancı’dan 'kusursuz hayat' eleştirisi: 'Haczedilmiş bir evde de bulundum'

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Pınar Sabancı, "Katarsis" programında Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Dışarıdan bakıldığında "toz pembe" görünen yaşamına dair ezber bozan açıklamalarda bulunan Sabancı, çocukluk yıllarında ailesinin yaşadığı ekonomik sarsıntıları ve bugün sahip olduğu imkanlara bakış açısını tüm samimiyetiyle dile getirdi.

"HACİZLİ EVDE DE BULUNDUM"

Toplumda kendisine yönelik oluşan "prenses" algısının gerçeği yansıtmadığını belirten Sabancı, babası Erdener Konca'nın iş hayatındaki iniş çıkışlarına değindi. Sabancı, "Doğduğumda babam varlıklı bir adamdı ama iflası da gördüm. Haczedilmiş bir evde de bulundum. Hayat, belli bir konuma geldiğiniz zaman arkasında sonsuz mutluluk olduğu ve hiçbir acının size temas etmeyeceği bir yer değil" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ PRENSES GİBİ HİSSETMİYORUM"

Zorlu yaşam koşullarına sahip insanlara karşı duyarlı davranmaya çalıştığını vurgulayan Sabancı, "Dört dörtlük değilim. Kendimi prenses gibi hissetmiyorum. Herkes bu kadar zorlu koşulların içindeyken kimsenin gözüne bir şey sokmak istemem" diyerek mütevazı bir duruş sergiledi. Sahip olduğu şansı elinden geldiğince paylaşmaya çalıştığını belirten Sabancı, dışarıdan görünenle içeride yaşananların her zaman aynı olmadığını hatırlattı.

2010 yılında İlhan Sabancı ile dünya evine giren ve Lia, Arya ile Yalçın adında üç çocuk annesi olan Pınar Sabancı’nın bu açıklamaları, "cemiyet hayatında mutluluk illüzyonu" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.