Pop ikonundan sürpriz açıklama: Lady Gaga dünyaevine giriyor!

Müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olan Lady Gaga, özel hayatında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki sanatçı, nişanlısı Michael Polansky ile evlilik hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını bizzat açıkladı. Ünlü şarkıcı Bruno Mars'ın radyo programına konuk olan Gaga, hayranlarını heyecanlandıran haberi canlı yayında paylaştı.

BRUNO MARS'TAN ÖZEL ŞARKI İSTEDİ

Programda Bruno Mars'ın "Sırada ne var?" sorusu üzerine konuşan Lady Gaga, nişanlısıyla tüm yıl boyunca seyahat ettiklerini belirterek; "Yakında evleniyoruz. Bizim için özel bir şarkı seçmeni umuyorduk" dedi. Mars, Gaga'nın bu isteğini geri çevirmeyerek yeni albümündeki 'Risk It All' adlı parçasını çift için seslendirdi.

"GÖSTERİŞLİ BİR TÖREN İSTEMİYORUZ"

Çiftin düğün konseptine dair ipuçları ise 42 yaşındaki iş insanı Michael Polansky'den geldi. Geçtiğimiz aylarda Rolling Stone'a konuşan Polansky, şatafattan uzak, daha özel ve sade bir tören hayal ettiklerini vurgulamıştı. Polansky, "Zaten pek çok açıdan evli gibi hissediyoruz, hayatımızda çok bir şey değişmeyecek ama bu anın tadını çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DAĞDA GELEN EVLENME TEKLİFİ

Lady Gaga, evlilik teklifinin hikayesini daha önce katıldığı bir programda anlatmıştı. Polansky'nin bir dağ tırmanışı sonrasında otel odasında diz çökerek sırt çantasından nişan yüzüğünü çıkardığını söyleyen Gaga, bu anın kendisi için unutulmaz olduğunu belirtmişti. 2020 yılından bu yana birlikte olan çift, nişanlandıklarını resmi olarak 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde duyurmuştu.

LADY GAGA’NIN MÜSTAKBEL EŞİ KİMDİR?

Harvard Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar bilimi eğitimi alan Michael Polansky, teknoloji ve yatırım dünyasının tanınmış isimlerinden biri. Polansky, halihazırda büyük bir teknoloji yatırım grubu olan Parker Group'un CEO’su olarak görev yapıyor.