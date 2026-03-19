Rapçi Uzi'den 'Kadir Gecesi' paylaşımına gelen tepkilerine yanıt!

Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan ve rap dünyasında 'Uzi' lakabıyla fırtınalar estiren ünlü sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaların odağına yerleşti. Kadir Gecesi nedeniyle seccade ve tespih görseli paylaşan Uzi, takipçilerinden gelen "şov yapıyor" eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir açıklamayla cevap verdi.

"YOGA MATI PAYLAŞSAM DAHA AZ TEPKİ VERİRDİNİZ"

Yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren ünlü rapçi, samimiyetinin sorgulanmasına tepki gösterdi. Bir süredir ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Uzi, şu ifadeleri kullandı:

"Farkında mısınız bilmiyorum ama dün Kadir Gecesi'ydi. Bunun yerine yoga matında story paylaşsam daha az tepki verirdiniz. Ne herhangi bir şov amacım var ne de gözaltına alınmaktan korkuyorum. Bizim sayemizde bir kişi bile görüp ibadet edecekse ne mutlu bize, amacım da budur."





"GÜNAHI DA SEVABI DA BENİM"

Şarkılarındaki tarzı ile dini inancı arasında çelişki arayanlara da sert çıkan Uzi, yaşam tarzının sorgulanamayacağını vurguladı. Eleştirilere adeta rest çeken genç müzisyen, savunmasına şöyle devam etti:

"Şarkılarımda tam tersi bir tavır mı gördünüz, dinsiz olduğumu mu duydunuz da bu kadar şaşırdınız? İçtiğim alkol, kliplerimdeki görüntüler veya yaptırdığım dövmeler... Hepsi Allah ile benim aramda, hiçbirinin muhasebesini yapmak size düşmez. İftira atmayın, attığınız iftirada boğulursunuz."

"KANI BENDEN TEMİZ VARSA O DA HEİJAN'DIR"

Sektördeki arkadaşlarına da değinen Uzi, dürüstlük vurgusu yaparak "Kanı benden daha temiz bir rapçi varsa o da Heijan'dır. Bunu bile çekemeyip karalamaya çalışan içi çürümüş arkadaşlara bizim yolumuz gibi yol nasip olsun" diyerek sözlerini noktaladı.