Reha Muhtar aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı: Son hali dikkat çekti!

1990'lı ve 2000'li yıllarda hazırlayıp sunduğu kendine has ana haber bültenleri, televizyon programları ve sıra dışı yayıncılık tarzıyla hafızalara kazınan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Kameralardan uzaklaşan eski televizyoncu, aylar sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Bodrum Türkbükü'nde bir mekanda dinlenirken çekilen fotoğraf karesinde, Reha Muhtar'ın bir sandalyede uyuyakaldığı görüldü. Ünlü programcının oldukça yorgun görüldüğü o anlar, sosyal medyada kısa sürede yayılarak kullanıcılar arasında dikkat çeken bir gündem maddesi haline geldi.





İKİZLERİN VELAYETİNİ ESKİ EŞİ DENİZ UĞUR'A KAYBETTİ

Ekranlardan uzaklaştıktan sonra adı daha çok çalkantılı özel hayatıyla anılan Reha Muhtar, son olarak oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı sancılı velayet davasıyla Türkiye gündemine oturmuştu. 2008-2010 yılları arasında birliktelik yaşayan ikilinin, 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz isimli ikiz çocukları bulunuyordu.

Yıllardır karşılıklı iddialarla mahkeme salonlarına taşınan velayet davası, Kasım 2025'te nihai karara bağlandı. Mahkeme, ikiz çocukların velayetinin babaları Reha Muhtar'dan alınarak anne Deniz Uğur'a verilmesine hükmetti.





HAVALİMANI TARTIŞMASI SONRASI 'KARA LİSTE' ŞOKU

Özel hayatındaki sarsıntıların yanı sıra Reha Muhtar, geçtiğimiz aylarda karıştığı bir olayla da çok konuşulmuştu. 2 Kasım 2025'te sosyal medyaya düşen görüntülerde, ünlü televizyoncunun havalimanında güvenlik kontrolünden geçtiği sırada görevlilerle sert bir tartışma yaşadığı kameralara yansımıştı. Yaşanan olayın ardından Türk Hava Yolları (THY) idari bir karar alarak, Reha Muhtar'ı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uçuş kısıtlaması getiren "kara liste"ye dahil etmişti.