Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'dan yürek burkan veda: 'En çok bana 'kızım' deyişini özleyeceğim'

Türkiye'de televizyon haberciliğinin efsane isimlerinden olan ve geçirdiği kalp yetmezliği sonucu 3 Haziran'da 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın derin acısı sürüyor. 4 Haziran'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan usta gazetecinin ardından, sanatçı Nilüfer ile birlikteliği döneminde evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı Yumlu babasına olan vedasını yürek burkan bir mektupla dile getirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden babasıyla olan bağını ve duyduğu özlemi paylaşan Ayşe Nazlı'nın sözleri, okuyanları duygulandırdı.

"EN ÇOK BANA 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

Babası Reha Muhtar ile geçirdiği güzel günleri ve onun arkasından anlatılanları büyük bir gururla dinlediğini belirten Ayşe Nazlı Yumlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikâye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'Kızım' deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum."

NİLÜFER: "İÇİNDEKİ HASSAS, KÜÇÜK ÇOCUĞU SEVDİM"

Reha Muhtar'ın vefatının ardından, 2001-2003 yılları arasında hayatı paylaştığı ünlü sanatçı Nilüfer de eski hayat arkadaşına veda etmiş ve Muhtar'ın her zaman iyiliği için çabaladıklarını belirtmişti. Nilüfer, derin üzüntüsünü şu sözlerle aktarmıştı:

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda."