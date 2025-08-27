Reynmen'den eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks jest!

Rapçi Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, eşi Emire Cansu Kurtaran için ultra özel bir araç tasarlattı. Geçen yıl İtalya’da nikâh masasına oturan çiftin evliliği gündemdeki gerilimlere rağmen sürerken, Reynmen, eşine olan sevgisini gösteren lüks bir jest yaptı.

Ünlü rapçi, dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşlarının kullanıldığı aracın tasarımına ve iç dizaynına bizzat özen gösterdi. Araç, son teknoloji donanımlarla donatıldı. Yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 ile oyun ve eğlence imkânı, kahve makinesi ve özel bir buzdolabı gibi lüks detaylar araca dahil edildi. Reynmen, aracın iç dizaynı için toplam 2 milyon TL harcadı.

Reynmen, geçtiğimiz haftalarda annesi ve eşi arasındaki gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, “Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, “Annem kök ailem, bir de öz ailem var, onu da korumam gerek” diyerek, aile ilişkilerine duyduğu hassasiyeti de dile getirmişti.

Reynmen’in eşine özel olarak tasarlattığı bu araç, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Lüks ve teknolojiyle donatılmış aracın, çiftin özel yaşamındaki önemine dikkat çeken yorumlar yapıldı.