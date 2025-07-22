Reynmen sahneye para atılmasına sinirlendi: 'Çıkışta seninle görüşelim'

on dönemde annesi ve eşi arasında yaşanan gerginlikle gündeme gelen ünlü rapçi Reynmen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada annesiyle aralarındaki duruma dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

“Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok. Annem kök ailem, bir de öz ailem var; onu da korumam gerek. İnsan istemediği yerlerden sınanıyor.” diyen Reynmen, samimi sözleriyle gündem olmuştu.

Konserlerine hız kesmeden devam eden Reynmen, önceki akşam Kıbrıs’ta bir mekânda sahne aldı. Ancak konser sırasında yaşanan bir olay, ünlü rapçiyi sinirlendirdi. Sahnede şarkı söylediği sırada bir izleyici tarafından kendisine para atılması üzerine Reynmen tepki gösterdi.

“GEREKSİZDİ BU YAPTIĞIN”

Reynmen, sahnede yaşadığı olaya sert şekilde karşılık verdi:

“Para atma olayı nereden çıktı? Çıkışta seninle görüşelim. Benim arkadaşımın arkadaşıymışsın! Böyle bir şey yapmaz ve yaptırmaz benim arkadaşım. Seninle ayrıca konuşacağız. Zaten buraya paramı alıp geliyorum. Gerek yoktu dostum, gereksizdi bu yaptığın.”

Ünlü isim yaşanan olayla ilgili daha sonra bir açıklama yapmazken, sosyal medyada hayranlarından büyük destek gördü.