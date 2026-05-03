Rio'da Shakira rüzgarı: 2 milyon kişilik ücretsiz dev konser

Brezilya’nın Rio de Janeiro kenti, müzik tarihinin en kalabalık organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yaptı. Pop müziğin küresel ikonu Shakira, dünyanın en meşhur sahillerinden Copacabana’da dün akşam verdiği dev konserle milyonları büyüledi. 2024 yılında yayımlanan ve büyük ses getiren 'Las Mujeres Ya No Lloran' (Kadınlar Artık Ağlamıyor) albümü sonrası dünya turnesine çıkan yıldızın konserine, yaklaşık 2 milyon kişi katıldı.

GECİKMELİ BAŞLAYAN DEV ŞÖLEN

Planlanan saatten bir saat sonra, gece 11 sularında sahneye çıkan Shakira’yı hayranları büyük bir coşkuyla karşıladı. Sahne üzerinde gökyüzünü kaplayan dronların Portekizce "Seni seviyorum Brezilya" (Te amo Brasil) yazısı oluşturması, gecenin en unutulmaz anlarından biri oldu.

"HAYAT GERÇEKTEN BÜYÜLÜ"

Shakira, kariyerinin ilk yıllarına atıfta bulunarak hayranlarına duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık 30 yıl önce Brezilya’ya ilk kez geldiği günleri hatırlatan sanatçı, "18 yaşındayken buraya geldim ve bir gün sizin için burada şarkı söylemeyi hayal ediyordum. Şimdi bakın işte buradayım. Hayat gerçekten büyülü" dedi. Konser boyunca 'Hips Don't Lie', 'La Tortura' ve 'La Bicicleta' gibi dillerden düşmeyen hitlerini seslendiren yıldız, sahne enerjisiyle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

KADIN DAYANIKLILIĞINA VURGU

Performansını, İspanyol futbolcu Gerard Pique’den ayrılış sürecini anlatan ve listeleri altüst eden 'BZRP Music Sessions' şarkısıyla bitiren Shakira, sahnede kadınlara seslendi: "Biz kadınlar, her düştüğümüzde biraz daha akıllıca ayağa kalkarız."

Rio Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katılımın 2 milyon kişiyi bulduğunu teyit ederek, "Shakira bugün Rio'da tarih yazdı" ifadelerini kullandı.