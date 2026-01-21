Riyad’da Hande Erçel fırtınası: Paris Hilton bile hayran kaldı!

Sinema, televizyon ve moda dünyasının dev isimlerini buluşturan Joy Awards 2026, Riyad’da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Türkiye’yi temsil eden başarılı oyuncu Hande Erçel, törende tercih ettiği kıyafeti ve zarafetiyle tüm bakışları üzerine topladı. Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği Erçel, gecenin en çok fotoğraflanan isimlerinden biri oldu.

PARİS HİLTON’DAN KALPLİ ETKİLEŞİM

Tören sonrası 32 yaşındaki güzel oyuncu, geceye ait karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, asıl sürpriz dünyaca ünlü sosyetik güzel Paris Hilton’dan geldi. Hilton, Erçel’in fotoğraflarını beğenmekle kalmadı, altına emojili bir yorum bırakarak hayranlığını dile getirdi.





İki ünlü ismin dijital platformdaki bu etkileşimi, magazin dünyasında "küresel dostluk" yorumlarına neden oldu. Hande Erçel’in uluslararası popülaritesini bir kez daha kanıtlayan bu olay, kısa sürede Twitter ve Instagram’da en çok konuşulan konular arasına girdi.