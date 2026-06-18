Rock efsanesi Jon Bon Jovi'den mucize geri dönüş! 4 yıllık kabus bitti, turne tarihi açıklandı

Dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi rock grubu Bon Jovi'nin hayranları için heyecan verici bir dönem başlıyor. Grubun kurucusu ve karizmatik lideri Jon Bon Jovi, uzun süredir sessizliğe gömülmesine neden olan ve müzikal geleceğini tehlikeye atan ağır sağlık krizini tamamen geride bıraktığını hayranlarıyla paylaştı.

Kariyerinin en zorlu virajını atlatan sanatçı, hayata ve sahnelere "yeniden doğduğunu" belirterek, grubun merakla beklenen yeni dünya turnesinin müjdesini verdi.

"SES TELİMİN KÖRELDİĞİNİ DUYUNCA ŞOKE OLDUM"

Her şey, grubun 2022 yılında gerçekleştirdiği son turnenin ardından Jon Bon Jovi'nin sesinde yaşanan ciddi deformasyonla başladı. Yapılan tıbbi kontrollerde ünlü yıldızın bir ses telinin işlevini tamamen yitirdiği ve köreldiği saptandı. Hasar gören ses telini onarmak amacıyla acil olarak "ses teli medializasyonu" operasyonu geçiren Bon Jovi, o dönem yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle özetledi:

"Hayatım boyunca sesime zarar verecek hiçbir şey yapmadım, hiçbir aşırılığa kaçmadım. Ben son derece eğitimli bir vokalistim ve bu işin üzerine yıllarca çok çalıştım, sesimi titizlikle korudum. Bu yüzden bir doktor bana ses tellerimden birinin kelimenin tam anlamıyla köreldiğini ve işlevini yitirdiğini açıkladığında tam bir şok yaşadım, kafa karıştırıcıydı."

"ASLA UMUDUMUZU KAYBETMEDİK, TAMAMEN İYİLEŞTİM"

Ameliyat her ne kadar başarıyla sonuçlansa da ikonik solistin sahne performanslarına geri dönüp dönemeyeceği tıp ve müzik dünyasında büyük bir muammaydı. Nitekim ünlü sanatçı, 2024 yılında verdiği bir röportajda bir daha asla turneye çıkamayabileceğinden korktuğunu itiraf etmişti.

Yıllar süren disiplinli çalışmalar, özel vokal koçları eşliğinde yapılan egzersizler ve sesini adeta sıfırdan kullanmayı öğrenme sürecinin ardından Bon Jovi beklenen açıklamayı yaptı:

"Artık tamamen iyileştim. Doğru vokal formuna ulaşmak beklediğimden çok daha uzun sürdü, ama her şeyin kusursuz olması gerekiyordu. Süreç boyunca ben de grubum da asla umudumuzu kaybetmedik."

GRUP ARKADAŞLARINDAN BÜYÜK VEFA

Zorlu tedavi sürecinde sesini kullanmayı yeniden öğrenirken grup arkadaşlarının sergilediği duruşun kendisine büyük bir güç verdiğini belirten efsanevi şarkıcı, "Benden tek bir an bile şüphe duymadılar, kendilerine yeni bir iş aramadılar ya da emekli olmaya karar vermediler. Her birinin sadece benim yanımda olmak adına yaptığı fedakarlıklar bambaşka bir seviyedeydi. Onlara olan sevgim ve bağlılığım artık çok daha derin" diyerek grubun sarsılmaz bağını vurguladı.

NEW YORK'TA DOKUZ GECE ÜST ÜSTE KONSER

Milyonlarca rock müzik tutkununu heyecanlandıran geri dönüşün takvimi de netleşti. Bon Jovi, 7 Temmuz'da New York'un dünyaca ünlü salonu Madison Square Garden’da dokuz gece üst üste kapalı gişe verilecek dev bir konser serisiyle 'Forever' adlı dünya turnesinin perdesini açacak. ABD ayağının tamamlanmasının ardından grup; İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere Avrupa kıtasındaki stadyumları sallamak üzere okyanus aşırı bir yolculuğa çıkacak.