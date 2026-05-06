Rock müziğin kraliçesi dönüyor: Şebnem Ferah biletleri satışa çıkar çıkmaz sistem kilitlendi!

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, sahnelerden uzak kaldığı uzun sürenin ardından hayranlarına büyük müjdeyi verdi. Sanatçının merakla beklenen geri dönüş konseri için biletlerin satışa sunulmasıyla birlikte, Türkiye'nin en büyük biletleme platformlarından birinde görülmemiş bir yoğunluk yaşandı.

100 BİN BARAJINI AŞAN SANAL KUYRUK

Bilet satışının başlamasıyla birlikte on binlerce müziksever aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışınca platformda devasa bir sanal kuyruk oluştu. Siteye erişmeyi başaran kullanıcılar, karşılarında 100 bini aşan sıra numaralarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şebnem Ferah’ı canlı dinlemek isteyen hayranları, dijital dünyada adeta bir izdihama neden oldu.





SOSYAL MEDYADA "SIRA NUMARASI" PAYLAŞIMLARI

Kuyrukta bekleyen binlerce kişi, aldıkları sıra numaralarını ekran görüntüsü alarak sosyal medya platformlarında paylaştı. Kısa sürede Türkiye gündemine (Trend Topic) giren olayda, pek çok kullanıcı bilet bulamamaktan şikayet ederken, Şebnem Ferah’a olan özlemin büyüklüğü bir kez daha kanıtlanmış oldu.

BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Müzik dünyasında büyük heyecan yaratan konserin biletleri, dijital kuyruğun oluşmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde tamamen tükendi. Sanatçının sahne performansı için şimdiden hazırlıklara başladığı öğrenilirken, bilet bulamayan hayranları ek konser taleplerini sosyal medya üzerinden dile getirmeye başladı.



