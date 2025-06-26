Rolü Ariana Grande'ye kaptırmıştı: Amanda Seyfried'den Wicked itirafı

Hollywood yıldızı Amanda Seyfried, son katıldığı programda, "Wicked" filmi için yaşadığı seçme süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşil tenli bir kadının Batı'nın kötü cadısına dönüşümünü anlatan yapımda Glinda rolü için seçmelere katılan Seyfried, bu sürecin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

"GERÇEKTEN İSTEDİĞİM BİR ROLDÜ"

Ünlü oyuncu, Wicked filmindeki Glinda karakteri için tam altı kez seçmelere girdiğini belirterek, “Normalde seçmelere gitmem gerekmiyor. Ama Wicked için altı kez gittim. Çok çalıştım. Gerçekten istediğim bir roldü” dedi.

Sesini geliştirmek için yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Seyfried, “Sesimin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Seçmeler bana bunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

ROLÜ ARIANA GRANDE'YE KAPTIRDI

Rolü alamayan Seyfried, karakteri canlandıracak isim olan Ariana Grande hakkında doğrudan yorum yapmasa da, “Rolü almadım ama ses anlamında kendimi yeniden keşfettim. Her şeyin bir nedeni var” sözleriyle sürece olumlu tarafından baktığını ifade etti.

WICKED: FOR GOOD GELİYOR

Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan ve Jon M. Chu’nun yönetmenliğini üstlendiği "Wicked" filminin devamı "Wicked: For Good"un 21 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.

Cynthia Erivo’nun Elphaba, Ariana Grande’nin ise Glinda rollerine geri döneceği devam filminde; Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Marissa Bode ve Bowen Yang da rol alacak.

"Wicked: For Good", Dorothy Gale’in Kansas’tan Oz Diyarı’na gelişinin öncesi ve sonrasını, müzikalin ikinci perdesindeki olaylar çerçevesinde ele alacak.