Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi iddiası gündem oldu: Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti!

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, bu kez özel hayatıyla gündemde. Daha önce birçok ünlü isimle adı anılan Saran’ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı iddia edildi.

KOMŞULAR FARK ETTİ

İkilinin birlikte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. İddiaya göre Tanrıverdi, zaman zaman Saran’ın yaşadığı eve gidiyor. Bu durumun komşuların dikkatini çektiği öne sürüldü.

DAVETTE TANIŞTILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, aralarında 31 yaş fark bulunan Saran ve Tanrıverdi’nin bir davette tanıştıkları, ardından aynı mekânlardan yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da yakın ilişkilerini ortaya koydukları konuşuluyor.