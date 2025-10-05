Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi iddiası gündem oldu: Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti!

5.10.2025 10:11:00
Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin davette tanıştıkları, birlikte çekilen fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne serdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, bu kez özel hayatıyla gündemde. Daha önce birçok ünlü isimle adı anılan Saran’ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı iddia edildi.

Image

KOMŞULAR FARK ETTİ

İkilinin birlikte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. İddiaya göre Tanrıverdi, zaman zaman Saran’ın yaşadığı eve gidiyor. Bu durumun komşuların dikkatini çektiği öne sürüldü.

Image

DAVETTE TANIŞTILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, aralarında 31 yaş fark bulunan Saran ve Tanrıverdi’nin bir davette tanıştıkları, ardından aynı mekânlardan yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da yakın ilişkilerini ortaya koydukları konuşuluyor.

