Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrum'daki fahiş fiyatların kurbanı oldu! İşte Bir kebap, iki lahmacuna verdikleri ücret...

Bodrum, yüksek fiyatlarıyla yaz sezonunda yine gündem oldu. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, tatil için gittikleri Bodrum’da yaşadıkları fahiş hesap şokunu anlattı.

Soyman ve Öztürk, misafir olarak gittikleri bir restoranda kendilerine iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini belirtti. Ancak yemeğin sonunda karşılaştıkları hesap herkesi şaşkına çevirdi. Faik Öztürk, bu basit menünün tam 18 bin TL tuttuğunu söyledi.

Safiye Soyman, “Biz misafir olarak gittik, ama fiyatı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık” derken, Faik Öztürk ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Çok pahalıydı, yediklerimizi çıkarken çıkarmak istedim.”

Yaz sezonlarında sık sık yüksek fiyatlar nedeniyle gündeme gelen Bodrum’daki işletmeler, bu örnekle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.