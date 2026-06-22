Sahnede korkutan anlar: 81 yaşındaki Rod Stewart oksijen tüpüyle konsere devam etti!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rod Stewart’ın ABD turnesi kapsamında Utah eyaletine bağlı West Valley şehrinde verdiği konser, müzikseverlere korku dolu anlar yaşattı. Son aylarda peş peşe gelen konser iptalleri ve ciddi solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hayranlarını endişelendiren 81 yaşındaki rock yıldızı, bu kez sahnede bayılma tehlikesi atlattı.

ENSTRÜMANLARA VE BARİYERLERE YASLANARAK AYAKTA KALDI

Utah First Credit Union Amfitiyatrosu'nda sahne alan Rod Stewart'ın, performansının ilk dakikalarından itibaren her zamanki enerjik yapısından uzak olduğu ve hareket etmekte zorlandığı gözlendi. Şarkılarını bitirmekte güçlük çeken efsanevi isim, sahnede dengesini koruyabilmek ve destek alabilmek için sık sık enstrüman standlarına ve sahne önündeki bariyerlere yaslandı. Bir şarkısını güçlükle tamamladıktan sonra seyircilerin alkış tufanı arasında hızla kulis arkasına yönelerek ekibinden acil yardım istedi.

"GÖSTERİ DEVAM ETMELİ, BU SEFER OTURABİLİR MİYİM?"

Sanatçının nefes almakta zorlandığını gören sahne görevlileri, vakit kaybetmeden sahneye bir oksijen tüpü çıkardı. Oksijen maskesiyle birkaç derin nefes alarak kendisini toparlamaya çalışan Stewart, mikrofona geri dönerek durumunu merak eden hayranlarına seslendi. Ünlü şarkıcı, gösteri dünyasının altın kuralını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Şov ne olursa olsun devam etmeli... Gerçekten az kalsın bayılacaktım. Bu seferlik performansıma oturarak devam etmeme izin verir misiniz?"

Seyircilerin yoğun destek alkışları eşliğinde sahneye getirilen bir sandalyeye oturan 81 yaşındaki sanatçı, konserinin geri kalan kısmını oturarak tamamladı. Yaşanan bu durumun, West Valley şehrinin deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yüksekte (yüksek rakım) bulunmasından kaynaklandığı ve bu yüksekliğin sanatçının zaten hassas olan solunum yollarını tetiklediği tahmin ediliyor.

İPTAL EDİLEN KONSERLER VE "MAÇ" TEPKİSİ GÜNDEMDEYDİ

Rod Stewart, geçtiğimiz mayıs ayında Las Vegas'taki iki konserini sinüs enfeksiyonu nedeniyle iptal etmişti. Son olarak 12 Haziran'da San Diego'da vereceği konseri de kapıların açılmasına bir saat kala iptal eden şarkıcıya, larenjite (ses teli iltihabı) yol açan akut üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulmuştu.

Ancak San Diego konserini iptal ettikten tam bir gün sonra, iki oğluyla birlikte özel jetine binerek Boston'da oynanan İskoçya Dünya Kupası maçını tribünden izlemesi, hayranlarının büyük tepkisini çekmişti. Sosyal medyada "Konsere çıkamayacak kadar hasta ama maça gidebiliyor" eleştirilerine maruz kalan Stewart'ın sahnedeki bu son görüntüsü, hastalığının ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Tüm bu sağlık krizlerine rağmen emekli olmayı kesinlikle düşünmediğini vurgulayan Rod Stewart, 'One Last Time' (Son Bir Kez) adlı veda turnesinin ardından büyük çaplı dünya turnelerini sonlandıracağını ancak canlı performanslar vermeyi asla bırakmayacağını yineledi.