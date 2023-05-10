Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı
Mersin'de bir etkinlikte sahne alan şarkıcı Kibariye, üzerine koşan hayranı nedeniyle sahneden düşerek yaralandı.
Şarkıcı Kibariye, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen ‘Romanlar Buluşması’ etkinliğine katıldı. Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı.
Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden düştü. Yaralanan Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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