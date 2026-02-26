'Sahte akraba' şoku: Şarkıcı Berksan ve kardeşi dolandırıldı!

Müzik dünyasının sevilen ismi Berksan ve kardeşi yapımcı Turaç Berkay Özer, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı yöntemlerinden birinin kurbanı oldu. Kendisini ailenin bir ferdi gibi tanıtan şüpheli, ünlü sanatçıyı duygusal bir tuzağa düşürerek yüklü miktarda para sızdırdı.

"YURT DIŞINDAKİ AKRABANIZIM" YALANI

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre olay, Berksan’ın telefonuna gelen gizemli bir aramayla başladı. Şüpheli şahıs, Berksan ile kurduğu diyalogda kendisini “yurt dışında yaşayan akraba” olarak tanıtarak güven kazandı. Ünlü şarkıcıyı akrabalık bağlarına inandıran dolandırıcı, acil paraya ihtiyacı olduğunu belirterek yardım istedi.

KARDEŞİNDEN PARA İSTEDİ

Telefondaki kişinin samimiyetine ve kurguladığı hikayeye inanan Berksan, hemen kardeşi Turaç Berkay Özer’i aradı. Kardeşinden söz konusu hesaba para göndermesini rica eden ünlü şarkıcı, başına geleceklerden habersiz yardım elini uzattı. Özer kardeşler, hiçbir detaydan şüphelenmeden talep edilen miktarı gönderdi.

GERÇEK ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI

Paranın gönderilmesinin ardından yapılan kısa bir araştırmayla, arayan kişinin aslında iddia ettiği akraba olmadığı anlaşıldı. Şüphelinin, Berksan’ın aile bilgilerine hakimmiş gibi davranarak güven sağlayan bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Büyük bir şok yaşayan Berksan ve Turaç Berkay Özer, vakit kaybetmeden emniyete giderek şikayetçi oldu. Müzisyen kardeşlerin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, Berksan’ı arayan ve paranın yatırıldığı hesabı kullanan şüpheliyi yakalamak için teknik takip başlattı.