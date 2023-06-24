Sahte içkiden zehirlenmişti: Şekip Taşpınar’dan iyi haber geldi
Alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Şekip Taşpınar‘ın menajeri Temmuz Karikutal, Taşpınar’ın zorlu süreci atlattığını duyurdu.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle akıllara kazınan Şekip Taşpınar’ın menajeri Temmuz Karikutal, oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Karikutal, “Zor olan süreci atlattık, bundan sonrası en basit olanı” dedi.
Karikutal, “Ve güzel haber… Şekip Taşpınar ile telefonda konuştum, hepinize selamı var. Biraz fazla dinlendiği için, toparlanmak için biraz zamana ihtiyacı var. Zor olan süreci atlattık, bundan sonrası en basit olanı. İkinci hayatına hoş geldin abi! Bu gülümseme yüzünden hiç eksik olmasın…” dedi.
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