Şarkıcı Chris Brown, hakkındaki suçlamaları reddetti

ABD’li ünlü müzisyen Chris Brown, 2023 yılında bir gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw’a saldırmakla suçlandığı dava kapsamında bugün Londra’da hakim karşısına çıktı.

Daha önce olay nedeniyle tutuklanan ve 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Brown, mahkemede suçsuz olduğunu savundu. BBC’nin haberine göre, 36 yaşındaki şarkıcı, 26 Ekim 2026 tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Söz konusu olayda, müzik yapımcısı Diaw, Brown’ın kendisine bir şişeyle vurduğunu, yere düştüğünde ise tekmelediğini iddia etti. Brown’ın yanında bulunan ve sahne adı “HoodyBaby” olan 39 yaşındaki Amerikalı Omololu Akinlolu da suçlamaları reddetti.

Chris Brown şu sıralar "Breezy Bowl XX" adlı turnesi kapsamında Londra’da bulunuyor.