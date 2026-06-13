Şarkıcı Ebru Gündeş'ten yeni paylaşım: 'Poz vermek bizim işimiz'

Şarkıcı Ebru Gündeş, geçirdiği estetik operasyonun ardından sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. 51 yaşındaki sanatçı, fit görünümü ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yanı sıra, güncel paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

ESTETİK OPERASYONU SAHNEDE AÇIKLAMIŞTI

Yakın zamanda gerçekleştirdiği bir konser sırasında dinleyicilerine yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açık yüreklilikle ifade eden Ebru Gündeş, bu operasyonun ardından ilk kez yeni fotoğraflarını yayımladı.

"POZ VERMEK BİZİM İŞİMİZ"

Resmi Instagram hesabı üzerinden yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü sanatçı, paylaşımının altına "Poz vermek bizim işimiz" notunu düştü.

Gündeş'in yeni görünümü kısa sürede kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Fotoğrafların altına çok sayıda yorum yapılırken, takipçileri sanatçının yeni halini beğendiklerini dile getiren ifadeler kullandı.