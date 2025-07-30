Şarkıcı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau Montreal’de baş başa görüntülendi

ABD doğumlu 40 yaşındaki şarkıcı Katy Perry ile 53 yaşındaki eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Montreal’deki ünlü restoran Le Violon’da baş başa akşam yemeği yerken görüntülendi. Daily Mail tarafından yayınlanan videoda, ikilinin masada birbirlerine doğru eğilerek samimi şekilde sohbet ettiği görülüyor. Görüntülerde Perry, gülümseyerek canlı jestlerle konuşurken, Trudeau da onu ilgiyle dinliyor.

AYRILIKLARIN ARDINDAN SÜRPRİZ BULUŞMA

Her iki isim için de son dönem oldukça hareketli geçti. Justin Trudeau, Ocak ayında Kanada Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Katy Perry ise oyuncu sevgilisi Orlando Bloom'dan ayrıldıktan sonra çıkardığı '143' adlı albümüyle yoğun eleştiriler almıştı.

Perry ve Trudeau, akşam yemeğinden önce birlikte bir parkta yürüyüş yaptıktan sonra Taverne Atlantic adlı mekanda terasta içki içti. Daily Mail'in paylaştığı diğer görüntülerde, Perry siyah-beyaz elbisesiyle dikkat çekerken, Trudeau lacivert gömlek ve kumaş pantolonuyla objektiflere yansıdı.

TRUDEAU’NUN YENİ DÖNEMİ

Trudeau, istifasını duyurduğu konuşmada, “Geçen akşam çocuklarıma bu kararı anlattım. Bugün sizlerle de paylaşıyorum: Parti liderliğinden ve başbakanlıktan ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi kariyerine ara verdikten sonra bir süre kamuoyundan uzak kalan Trudeau, geçen yıl 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau ile ayrıldığını açıklamıştı. Üç çocuk sahibi olan çift, uzun yıllar Kanada’nın en dikkat çeken siyasi figürlerinden biri olmuştu. Sophie, Trudeau’nun 1998’de çığ felaketinde hayatını kaybeden kardeşi Michel'in eski sınıf arkadaşıydı.