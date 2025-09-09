Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şarkıcı Lara'dan sağlık durumu hakkında yeni paylaşım

9.09.2025 11:44:00
Şarkıcı Lara, beyninde tespit edilen kitlenin iyi huylu çıktığını duyurdu. Tedavisinin süreceğini söyleyen Lara, “Önce Allah sonra annemin sayesinde 1 kilo almışım” sözleriyle moral verdi.

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Lara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, kısa süre önce beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

TEDAVİ SÜRECEK

46 yaşındaki şarkıcı, yapılan tetkiklerde beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını duyurdu. Ancak tedavisinin devam edeceğini belirtti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve bu süreçte gözle görülür şekilde kilo kaybeden Lara, son durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

"1 KİLO ALMIŞIM"

Bir selfie paylaşan Lara, “Önce Allah sonra annemin sayesinde 1 kilo almışım. Bugünden itibaren her şey bambaşka…” ifadeleriyle hayranlarına umut verdi.

