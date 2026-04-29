Sarp Apak’tan kahkahaya boğan itiraf: 'Bir yıl boyunca yüzüme topuk kremi sürdüm'

Avrupa Yakası, Kavak Yelleri ve Yalan Dünya gibi unutulmaz yapımlarda canlandırdığı özgün karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran Sarp Apak, son günlerde eşi Bengi Apak ile arasındaki eğlenceli diyaloglarla gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Alper Kul’un sunduğu “Ne Yaptın O İşleri” adlı YouTube programında, yıllardır merak edilen cilt bakımı rutinine dair herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.

"BENGİ’NİN KREMİNİ SET MAKYAJINA İYİ GELİYOR SANDIM"

Alper Kul’un “Tüm kozmetik ihtiyaçlarını 50 TL’lik topuk kremiyle hallediyormuşsun. Güzelliğini buna mı borçlusun?” sorusu üzerine kahkahalara boğulan Apak, olayın perde arkasını şu sözlerle anlattı:

“Bengi’nin evde bir kremi vardı, ben de onu yüzüme sürmeye başladım. Setlerde çok makyaj yapılıyordu, iyi geldiğini düşündüm ve kullanmaya devam ettim. Yaklaşık bir yıl boyunca sürdüm. Bir gün Bengi ‘Bu bitmiş’ dedi. Sonra ‘Bu ne biliyor musun?’ diye sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. ‘Bu benim topuk kremim’ dedi.”





"GARİBANLIĞIN BİR YIRTICILIĞI VARDIR"

Şu an 44 yaşında olan ve genç görünümüyle sık sık övgü alan Apak, yanlışlıkla yaptığı bu cilt bakımının işe yaradığını iddia ederek espriyi patlattı: “44 yaşındayım, bir buluşa imza atmış olabilirim. Cildimde hiç çatlak yok!”

Mizahı elden bırakmayan ünlü oyuncu, kozmetik dünyasına da gönderme yaparak, “Garibanlığın bir yırtıcılığı vardır; uygun kremlere şans verin” diyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.