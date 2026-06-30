Seda Bakan'dan Hadise açıklaması: 'Fark etmeden onu kırmış olabilirim'

Bir dönem yakın dost olan ve dijital bir platformda yayınlanan 'Esas Oğlan' dizisinde birlikte başrolü paylaşan oyuncu Seda Bakan ile şarkıcı Hadise'nin aralarındaki mesafe, magazin basınının gündemindeki yerini koruyor. Seda Bakan, uzun süredir sessizliğini koruduğu konuyla ilgili katıldığı bir programda ilk kez net açıklamalarda bulundu.

"ARAMIZDA BİR GERGİNLİK YA ANMADI"

Gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Seda Bakan, Hadise ile olan ilişkisinin neden sonlandığına dair soruya yanıt verdi. Sürecin bir kavga neticesinde gelişmediğini aktaran Bakan, durumun kendiliğinden oluştuğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Birbirimizden uzaklaştık aslında. Konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar alarak ya da birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Herhangi bir gerginlik olmadı. Ben de onu kırmış olabilirim; benim açımdan hiç sorun yok; o bana kırılmış olabilir."

"ARTIK AİLEME VE KENDİ İÇİME DÖNMEM GEREKİYOR"

Yaşanan bu sürecin ardından sosyal çevresi ve arkadaşlık ilişkileri hakkında bir iç hesaplaşma yaşadığını gizlemeyen ünlü oyuncu, insan ilişkilerine dair kazandığı yeni perspektifi paylaştı.

Bakan, hayatının bu döneminde daha seçici olmaya karar verdiğini belirterek, "Ben sadece şunu anladım: Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor? Bunları düşünmeye başladım sadece" ifadelerini kullandı.