Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı boşanıyor mu? Ayrı tatil paylaşımları kriz iddialarını güçlendirdi

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı’nın bir süredir çalkantılı bir dönemden geçtiği iddia edilen evlilikleri, sosyal medyada paylaşılan son karelerle yeniden mercek altına alındı. Geçtiğimiz aylarda yaşadıkları krizi aşmak için ilişki terapisine gittikleri öne sürülen ve Lara Paşalı'nın yeniden alyans takmasıyla "buzları erittikleri" düşünülen çiftin, tatil tercihlerini farklı ülkelerden yana kullanması kafa karıştırdı.

DİZİ BİTTİ, ROTA BODRUM OLDU

Başrolünde yer aldığı "Kıskanmak" dizisinin final çekimlerini tamamlayan Selahattin Paşalı, yoğun çalışma temposunun ardından yorgunluk atmak için soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü oyuncunun tek başına yaptığı tatilden yansıyan karelerde eşi Lara Paşalı’nın yanında olmaması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.





LARA PAŞALI İNGİLTERE’DE

Eşinin Bodrum’da olduğu günlerde Lara Paşalı ise kızıyla birlikte Londra’ya uçtu. Sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla ve kızıyla eğlenceli anlarını paylaşan Lara Paşalı’nın, eşinden kilometrelerce uzakta bir tatil planlaması "Kriz yeniden mi alevlendi?" sorusunu akıllara getirdi.

"BİR ŞANS DAHA" DEMİŞLERDİ

Çift, daha önce haklarında çıkan ayrılık haberlerine karşı sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yaparak evliliklerine bir şans daha verdiklerini duyurmuştu. Ancak son dönemde sosyal medyada birbirleriyle fotoğraf paylaşmamaları ve yazı ayrı şehirlerde karşılamaları, ünlü çiftin evliliğindeki sorunların henüz tam olarak aşılmadığı yorumlarına neden oldu.