Selena Gomez ve Benny Blanco’dan 10 milyon dolarlık düğün

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırıyor. 7 Aralık 2023’ten bu yana birlikte olan çift, geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuş ve Gomez’in parmağındaki nişan yüzüğü hayranları arasında büyük ilgi uyandırmıştı.

Geçtiğimiz ay yakın arkadaşlarıyla eğlenceli bir bekarlığa veda partisi düzenleyen Gomez, evlilik hazırlıklarının son aşamasına gelmişti. Gelen son bilgilere göre, çiftin düğün tarihi netleşti.

İddialara göre Selena Gomez ve Benny Blanco, bu ayın sonunda Kaliforniya’daki lüks bir malikanede görkemli bir törenle dünyaevine girecek. Düğün için tüm detayların titizlikle planlandığı, özel tasarım bir gelinlik, ünlü bir şefin hazırlayacağı gurme menü ve Hollywood’un A-listesi davetlilerin katılımıyla unutulmaz bir organizasyon yapılacağı öğrenildi.

Düğünün maliyetinin ise yaklaşık 10 milyon dolar olacağı konuşuluyor.