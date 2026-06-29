Selma Konak'tan çarpıcı Volkan Konak açıklaması: 'Cenazesini rüyamda gördüm'

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) sahne aldığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu 58 yaşında yaşamını yitirmişti. Vasiyeti üzerine memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde bir ceviz ağacının altına defnedilen usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. Büyük kaybın ardından merhum sanatçının eşi Selma Konak, Emel Özuğur'un YouTube kanalında katıldığı programda, vefat öncesinde gördüğü ve derin izler bırakan rüyasını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

"GÖRDÜĞÜM AYNI RÜYAYI BİR AY SONRA YAŞADIM"

Eşiyle aralarındaki bağın çok güçlü olduğunu ve ruhsal iletişimin hala kopmadığını ifade eden Selma Konak, vefattan kısa bir süre önce yaşadığı önseziyi şu ifadelerle aktardı:

"Volkan'ın cenazesini ölmeden bir ay önce rüyamda görmüştüm ama ona söyleyemedim. Çok kalabalıktı. Uyandığımda 'Çok şükür rüyaymış' dedim. Bir ay sonra o gördüğüm aynı rüyayı yaşadım. Volkan'a bunu hiç söyleyememiştim."



"ONUNLA BERABER BİRÇOK RENK DE GİTTİ"

Vefatın ardından evlerinde ve çevrelerinde yaşanan olağan dışı değişimlere de değinen Selma Konak, merhum sanatçının yokluğunun doğadaki yansımalarını şu sözlerle anlattı:

"Volkan öldükten hemen sonra kendi elleriyle diktiği kayısı ağacı tamamen kurudu. Evde bakarak şarkı söylediği söğüt ağacı ise renk değiştirip kökünden devrildi. Çok sevdiği köpeğimiz Vera ise kanser olup öldü. Onunla beraber birçok renk de gitti."

OTOPSİ RAPORUNU DA AÇIKLADI: KALP KRİZİ DEĞİL

Programda, akıllarda hiçbir soru işareti kalmaması adına vefatın hemen ardından otopsi yaptırdıklarını da açıklayan Selma Konak, ölüm nedeninin sanıldığı gibi kalp krizi olmadığını belirtti. Konak, "Muallakta hiçbir şey kalmasın diye otopsi yaptırdık. Evet, doğru sahnede hayatını kaybediyor. Kalp krizi de değil. Pıhtı atıyor, vücudun elektriği direkt kesiliyor. Volkan ölüp düşüyor" diyerek usta sanatçının son anlarına dair resmi verileri paylaştı.

Hala usta sanatçının hatıralarına sıkı sıkıya tutunarak yaşadığını belirten Selma Konak'ın merhum sanatçı ile evliliğinden Şimal, Derin ve Volkan adında üç çocuğu bulunuyor.