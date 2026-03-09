Semiramis Pekkan'dan köpeğinin AVM'de tuvaletini yaptığı iddiasına yanıt

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Semiramis Pekkan ve köpeği Tina arasındaki "AVM diyaloğu", ünlü sanatçının açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Oğlu Zoran ve köpeği Tina ile alışveriş yaparken çektiği vlog görüntülerinin ardından, Tina'nın mağaza içinde tuvaletini yaptığı iddiasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Pekkan, YouTube kanalı üzerinden takipçilerine seslendi.

"KAPALI YERDE HİÇ YAPMAZ"

Gelen tepkilerin ardından yanlış anlaşılmaları gidermek adına videolardan kesitler paylaşan Semiramis Pekkan, köpeğinin eğitimli olduğunu ve böyle bir davranışta bulunmayacağını vurguladı. Eleştirilere sitem eden Pekkan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım, yanlış anlaşılmalar olmasın diye bu açıklamayı yapıyorum. Anneniz öyle şey yapar mı? Bir kere Tina yapmaz öyle şey. O sadece bir koku duyduğunda pozisyon alıyor. Alışveriş yaparken ya da kapalı yerde asla tuvaletini yapmaz."

Pekkan, köpeğinin dışkısını toplamadığına dair yapılan yorumlara da içerleyerek, "Bize nasıl söylendiniz, köpeğinin dışkısını toplamadı diye..." sözleriyle sitemini dile getirdi.