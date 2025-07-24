Serdar Ortaç'dan 'öldü' iddialarına videolu yanıt!

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada yayılan ölüm haberlerine tepki gösterdi. Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren “Serdar Ortaç öldü” başlıklı içeriklerin ardından sanatçı, sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı.

‘Karabiberim’, ‘Bilsem Ki’, ‘Yaz Yağmuru’ gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vuran Ortaç, sağlık sorunları nedeniyle son yıllarda sahne performanslarında zaman zaman zor anlar yaşıyor. Daha önce verdiği bir röportajda, “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç…” ifadelerini kullanarak sağlık durumuna dair samimi açıklamalarda bulunmuş ve hayranlarını üzmüştü.

MİRASINI ÇALIŞANLARINA BIRAKTI

MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullandığı anlarla gündeme gelen Serdar Ortaç, mirasını da çalışanlarına bırakacağını açıklamıştı. İstinye’deki boğaz manzaralı evinden bahseden Ortaç, “Bir evim var, fazla param yok, bölüşsünler” sözleriyle dikkat çekmişti.

"ÖLMEDİM" VİDEOSUYLA YALANLADI

Sağlık durumu hakkındaki bu açıklamaların ardından sosyal medyada yayılan “öldü” iddiaları, sanatçının sevenleri arasında büyük endişeye neden oldu. Gelişmeler üzerine Instagram hesabından bir video yayınlayan Serdar Ortaç, “Ölmedim” diyerek iddiaları net bir dille yalanladı. Üzgün haliyle dikkat çeken Ortaç’ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.