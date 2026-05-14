Serdar Ortaç'tan Saygı1 konseri açıklaması

Türk pop müziğinin son 30 yılına damga vuran eserlerin sahibi Serdar Ortaç, müzik dünyasında büyük ses getiren "Saygı1" projesine dahil oldu. Kariyeri boyunca sayısız hit parçaya imza atan sanatçının unutulmaz şarkıları, proje kapsamında hem yeni nesil isimler hem de usta sanatçılar tarafından yeniden seslendirilecek.

"BİR GÜNE SIĞACAK MI DİYE BAKIYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hazırlık sürecini takipçilerine duyuran Serdar Ortaç, projenin kapsamına dair ipuçları verdi. Paylaşımında, “Serdar Ortaç Saygı albümünün şarkı listesini kontrol ediyorum. Bir güne sığacak mı diye bakıyorum” ifadelerini kullanan sanatçı, hayranlarını heyecanlandırdı.

DAHA ÖNCEKİ PROJELERDEN DAHA KAPSAMLI OLACAK

Serdar Ortaç’ın şarkıları daha önce de “Serdar Ortaç Şarkıları” adı altında iki farklı saygı albümünde toplanmıştı. Ancak devam eden bu yeni "Saygı1" projesinin, çok daha geniş kapsamlı ve sürpriz isimlerin yer aldığı bir yapım olması bekleniyor.