Serdar Ortaç'tan Tarkan itirafı: 'Özür dileyeceğim'

Türk pop müziğinin 90’lar kuşağındaki önemli temsilcilerinden Serdar Ortaç, YouTuber Orkun Işıtmak’ın "Pembe Yalanlar" adlı programına konuk oldu. Program formatı gereği yalan makinesine bağlanan Ortaç, samimi açıklamaları ve pişmanlık dolu itiraflarıyla dikkat çekti.

"TARKAN’A KÜFRETMEM BÜYÜK HATA"

Programda dönemdaşı Tarkan ile ilgili de konuşan Ortaç, geçmişte yaşadığı bir olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu dile getirdi. MS hastalığı teşhisi konduktan sonra Tarkan’ın kendisini ilk arayanlardan biri olduğunu anlatan sanatçı, şunları söyledi:

"Tarkan beni aramıştı, destek olmuştu. Ama bir programda alkollüydüm, sürekli Tarkan’dan bahsedilince sinirlendim ve küfrettim. Çok pişmanım. İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim."

"KUMAR HER ŞEYİ BİTİRİR"

Ortaç’a yöneltilen “Kumarda 50 milyon dolar kaybettiniz mi?” sorusu da dikkat çekiciydi. Sanatçı, soruya şu çarpıcı yanıtı verdi:

"Hayatım boyunca kazandığım tüm parayı kaybettim. Ne kadar olduğunu bilmiyorum, saymak imkansız. Kumar insanın seviyesini düşürür; kalitesini, ailesini, parasını, evliliğini, sağlığını bitirir. Bir liram olmasın ama elim ayağım yerinde olsun isterim."