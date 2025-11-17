Şerif Sezer Arna geçirdiği kaza ile ilgili konuştu: 'Ölebilirdik'

Oyuncu Şerif Sezer Arna, 6 ay önce eşi Şükrü Azmi Arna ile Muğla’nın Milas ilçesinde geçirdikleri ve ölümden döndükleri trafik kazasının ardından ilk kez konuştu. Bir etkinliğe katılan Arna, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Arna, kazanın nasıl meydana geldiğini şu sözlerle aktardı:

“2 saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey… Karşı taraftan gelen araç refüjü aştı. Direksiyonda ben vardım. Yani böyle hiçbir şey olmadan çıktık. İkimiz de eşimle birbirimize bakıyoruz ‘Bir şey var mı?’ diye… Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık o kaza.”

Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğunu söyleyen Arna, “Adam içkiliydi. Direksiyon hâkimiyetini kaybetti” ifadelerini kullandı.





Şerif Sezer Arna ve eşi, meydana gelen kazada yaralanmış ancak hayati tehlikeyi atlatmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna (82) ve yanındaki Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer araç sürücüsü yaralanmıştı. Kaza, saat 17.30 sıralarında 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana gelmişti. Söke yönüne giden Şevket A. (26), kontrolünü yitirdiği 48 YV 264 plakalı otomobille karşı yöne geçmiş ve sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna’nın kullandığı 34 DPD 017 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Çarpışmanın ardından sürücü Arna, yanındaki Şükrü Azmi Arna ile diğer aracın sürücüsü Şevket A. yaralanmış; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ayakta müdahalede bulunmuştu.