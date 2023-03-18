Servetinin yarısını kaybeden Sharon Stone, gözyaşlarını tutamadı

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, batan Silicon Valley Bank'ta servetinin yarısını kaybettiğini açıkladı. Stone gözyaşlarını tutamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 17:50
Servetinin yarısını kaybeden Sharon Stone, gözyaşlarını tutamadı
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Bir döneme damga vuran oyunculuğu ve "Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan güzelliğiyle tanınan dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone, katıldığı etkinlikte servetinin yarısını batan Silicon Valley Bank'a yatırdığının açıkladı. Stone, sahnede yaptığı konuşmada, “Ben teknik bir aptalım. Paramın yarısını bu bankacılık olayına kaptırdım” dedi.

Stone, seçtiği bankanın başarısızlığı göz önüne alındığında bağış yapmasının "cesaret" gerektirdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Ağabeyim yeni öldü ama bu benim bu organizasyonda yardımcı olmayacağım anlamına gelmez” diyen 65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, “Bir politikacının bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemesini istemiyorum. Nasıl yaşayıp yaşayamayacağımı ve hayatımın değerinin ne olup olmadığını onlar söylememeli” ifadelerini kullandı.

Stone, banka hesabının erimesine neden olan "bankacılık olayı" hakkında ayrıntılı bilgi vermese de duygusal konuşması, Silicon Valley Bank'ın çöküşü ve borsa oynaklığından kısa bir süre sonra geldi.


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