Sevda Demirel’den korkutan kaza: Maçka Parkı’nda yürürken ayağı kırıldı!

Magazin dünyasının tanınmış simalarından Sevda Demirel, İstanbul Şişli’de bulunan Maçka Parkı’nda geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini korkuttu. Arkadaş grubuyla birlikte parkta yürüyüşe çıkan eski manken, bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştü.

ACILAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Düşmenin etkisiyle sağ ayağı kırılan Sevda Demirel, acı içinde kalarak çevresindekilerden yardım istedi. O sırada yanında bulunan arkadaşı, Demirel'in acı çektiği o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ünlü ismin arkadaşı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sevda Demirel çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şimdi hastaneye getirdik, Allah şifa versin" ifadelerini kullanarak durumu duyurdu.





"MAHVOLDUM" DİYEREK DUYURDU

Hastaneye kaldırılan Demirel'in sağ ayağı, yapılan tetkikler sonucunda alçıya alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü şarkıcı, alçılı ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı şoku ve üzüntüyü gizleyemeyen Sevda Demirel, paylaşımına "Mahvoldum" notunu düşerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.



