Şevval Şahin, resmi hizmete mahsus araçla yakalanmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te bir otel çıkışında görüntülendi. Şahin’in bindiği, özel koruma ve şoförlü araçla otelden ayrıldığı görüldü. Ancak aracın ön camındaki “Resmi hizmete mahsustur” yazılı kart dikkat çekti ve sosyal medyada tepki topladı.

Tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıkladı.

“BAKANLIĞA AİT BİR ARAÇ DEĞİL”

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, aracın Ticaret Bakanlığı’na ait olmadığı, bakanlığa tahsisli bir kullanımının da bulunmadığı belirtildi. Aracın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Uğur Ateş’in oğlu Burak Ateş’in kullanımında olduğu bildirildi.

YASADIŞI KART KULLANIMI

Bakanlık, aracın camında yer alan “Resmi hizmete mahsustur” yazılı tanıtım kartının yasa dışı şekilde kullanıldığını vurguladı. Açıklamada, “Söz konusu araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni, onayı veya bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır. Yanlış kullanımların devam ettiği anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine intikal ettirilmiştir” denildi.