'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

Aradan geçen 20 yılın ardından çekimlerine başlanan devam filminde başroller, ilk filmde olduğu gibi Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt’a emanet.

1 MAYIS 2026’DA VİZYONA GİRECEK

Film, 1 Mayıs 2026’da sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmde, gazetecilik mezunu Andy’nin, güçlü ve soğukkanlı editör Miranda Priestly'nin asistanı olarak moda dünyasına adım atması anlatılıyordu. Devam filminde ise Miranda, küçülen dergi sektörünün zorluklarıyla mücadele ederken Runway dergisinin başında olmaya devam ediyor. Emily Blunt’ın karakteri ise bu kez lüks bir moda markasının yöneticisi olarak karşımıza çıkacak.