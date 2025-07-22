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'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi
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'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

22.07.2025 15:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt'ın başrolleriyle merakla beklenen devam filmi "Şeytan Marka Giyer 2"nin çekimleri başladı, ilk set görüntüleri paylaşıldı. Film 1 Mayıs 2026'da vizyona girecek.

'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

2006 yılında vizyona giren ve moda dünyasında iz bırakan "Şeytan Marka Giyer" (The Devil Wears Prada) filminin devamı için geri sayım başladı. 

'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

 Aradan geçen 20 yılın ardından çekimlerine başlanan devam filminde başroller, ilk filmde olduğu gibi Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt’a emanet.

'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

İngiltere'nin Chelsea şehrinde başlayan çekimlerde Anne Hathaway, yeniden “Andy Sachs” karakterine hayat verirken, iki farklı kıyafetle kamera karşısına geçti. Filmden ilk set fotoğrafları da hayranlarla buluştu.

 

'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

1 MAYIS 2026’DA VİZYONA GİRECEK

Film, 1 Mayıs 2026’da sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmde, gazetecilik mezunu Andy’nin, güçlü ve soğukkanlı editör Miranda Priestly'nin asistanı olarak moda dünyasına adım atması anlatılıyordu. Devam filminde ise Miranda, küçülen dergi sektörünün zorluklarıyla mücadele ederken Runway dergisinin başında olmaya devam ediyor. Emily Blunt’ın karakteri ise bu kez lüks bir moda markasının yöneticisi olarak karşımıza çıkacak.

'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

Stanley Tucci de ilk filmdeki “Nigel Kipling” rolüyle kadroda yer alıyor.

 

'Şeytan Marka Giyer 2' setinden ilk kareler geldi

Orijinal film, 326 milyon dolarlık gişe başarısı elde etmiş ve Meryl Streep’e En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandırmıştı.

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