Sezen Aksu'dan 'veteriner sevgili' iddialarına yanıt!

Magazin dünyasında günlerdir konuşulan "Sezen Aksu, Bursa’da yaşayan 40 yaşındaki bir veterinerle aşk yaşıyor" iddiaları, usta sanatçı tarafından yalanlandı. Kamuoyunda geniş yankı bulan haberlerin ardından Aksu’nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran yazılı bir açıklama yaparak gerçekleri paylaştı.

"TAMAMEN ASILSIZ VE UYDURMA"

Avukat Gülsaran yaptığı açıklamada, basında yer alan haberlerin hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı. Gazetecilik etiğine atıfta bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Sezen Aksu’nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir. Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur. Teyit edilmemiş içerikler, kamuoyunun doğru haber alma hakkını ihlal etmektedir."

MİNİK SERÇE'DEN GÜLÜMSETEN MESAJ

Haberlere karşı sert bir tutum yerine her zamanki bilge ve nüktedan tavrını sergileyen Sezen Aksu, avukatı aracılığıyla dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Aksu, bu yakıştırmaların muhtemelen kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle yapılmış olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için ‘Allah da onları güldürsün’ dileklerimi iletiyorum."

"MEMLEKET MESELELERİ ÖNCELİĞİMİZ"

Sanatçı, kişisel hayatına dair üretilen bu suni gündem yerine toplumsal meselelere odaklanılması gerektiğini de hatırlattı. Açıklamanın sonunda, "Ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular bulunduğunu ciddiyetle önemsiyoruz" denilerek, asılsız iddiaların rafa kaldırılması istendi.



