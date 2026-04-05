Shiloh Jolie, K-Pop klibiyle dans dünyasına giriş yaptı: 'Annesinin kopyası'

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları Shiloh Jolie, geçtiğimiz yıl başladığı profesyonel dans kariyerinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki genç isim, K-Pop sanatçısı Dayoung’un 7 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak olan yeni şarkısının klibinde dansçı olarak yer aldı.

"KİMİN KIZI OLDUĞUNU ÇEKİMLER BİTENE KADAR BİLMİYORDUK"

Shiloh’nun projeye dahil olma süreci, tamamen profesyonel bir seçme süreciyle gerçekleşti. People dergisinin aktardığı bilgilere göre, müzik şirketi ABD’de açık seçmeler düzenledi. Şirket yetkilileri, Güney Kore basınına yaptıkları açıklamada, Shiloh’nun 'Culture' adlı dans grubundaki başarısıyla seçmelere katıldığını ve yeteneğiyle kadroya girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Klipte yer alacak dansçıları belirlemek için açık seçme düzenledik. Shiloh da son tura kalarak kadroya girmeyi başardı. Ancak çekimler tamamlanana kadar onun Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk; bunu tesadüfen çok yakın bir zamanda öğrendik."





SOSYAL MEDYADA "BENZERLİK" TARTIŞMASI

Klip görüntüleri yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya kullanıcılarının odak noktası haline gelen Shiloh Jolie için binlerce yorum yapıldı. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu, genç dansçının annesi Angelina Jolie’ye olan çarpıcı benzerliğine dikkat çekerek, "Annesinin kopyası", "Adeta ikizi gibi görünüyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

SOYADINI YASAL OLARAK DEĞİŞTİRMİŞTİ

Anne ve babası Angelina Jolie ve Brad Pitt’in uzun süren ve kamuoyunu meşgul eden olaylı boşanma sürecinin ardından, Shiloh da radikal bir karara imza atmıştı. Resmi adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" olan genç yıldız, mahkemeye başvurarak babasının soyadını kullanmayı bırakmış ve yasal olarak adını "Shiloh Jolie" şeklinde tescil ettirmişti.