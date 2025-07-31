Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sibel Can 55. yaşını çocuklarıyla birlikte kutladı

Sibel Can 55. yaşını çocuklarıyla birlikte kutladı

31.07.2025 17:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sibel Can 55. yaşını çocuklarıyla birlikte kutladı

Ünlü sanatçı Sibel Can, 55'inci yaş gününü çocuklarıyla kutladı. Aile arasındaki kutlamadan kareleri Melisa Ural paylaştı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Sibel Can, 1 Ağustos’ta 55 yaşına girmeye hazırlanıyor.

Ünlü sanatçı, yeni yaşını çocuklarıyla birlikte aile arasında düzenlenen erken bir kutlamayla kutladı. Hakan Ural ile evliliğinden Engincan ve Melisa, Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir adında bir oğlu bulunan Sibel Can’a çocukları sürpriz yaptı.

Image

Kutlamaya ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Ural, annesini öptüğü anı ölümsüzleştirdi. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Image

Kutlamada orkide figürleriyle süslenen pastanın üzerinde yer alan “Seni çok seviyoruz” yazılı not da dikkat çekti.

İlgili Konular: #Sibel Can