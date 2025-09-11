Sibel Can’dan gelini Merve Ural’a doğum günü kutlaması

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural’ı 2022 yılında evlendirmişti. Engincan Ural, uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum’da görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Ural çiftinden kısa süre önce bebek müjdesi gelmiş ve çiftin kız bebek beklediği öğrenilmişti.

SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA

Doğum günü olan Merve Ural için kayınvalidesi Sibel Can ve eltisi Melisa Ural sosyal medyadan kutlama mesajları paylaştı.

Melisa Ural, Merve Ural ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak, “İyi ki doğdun kız kardeşim, seni çok seviyorum” notunu düştü. Merve Ural ise bu paylaşıma, “Ben de seni çok” yanıtını verdi.

Sibel Can da geliniyle düğünden bir kareyi yayınlayarak, “Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı ayrıca gelini ve kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Sibel Can’ın paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.