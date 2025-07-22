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Sibel Can’ın gururu: Oğlu Emir mezun oldu

Sibel Can’ın gururu: Oğlu Emir mezun oldu

22.07.2025 17:01:00
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Haber Merkezi
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Sibel Can’ın gururu: Oğlu Emir mezun oldu

Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu; törene annesi ve ablası da katılarak duygusal anlar yaşadı.

Şarkıcı Sibel Can’ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu. Mezuniyet töreninde Sibel Can ve kızı Melisa Ural, Emir’i yalnız bırakmadı.

Sibel Can, törende çekilen anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Melisa Ural da kardeşiyle birlikte çekilen bir videoyu “Emir’im bitaneciğim. Seni çok fazla seviyorum” notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Öte yandan Sibel Can’ın, Hakan Ural ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu daha bulunuyor.

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