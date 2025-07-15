Sibel Can’ın kızı Melisa son haliyle olay yarattı: 'Tıpkı annesi!'

Sesi kadar güzelliğiyle de Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olan Sibel Can, bu kez kızı Melisa Ural ile gündeme geldi. Melisa’nın sosyal medyada yaptığı son paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

MELİSA'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çeken Melisa Ural, annesi Sibel Can ile birlikte paylaştığı son kareyle sosyal medyada gündem oldu. Her geçen gün annesine daha çok benzemeye başlayan Melisa, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

“GÜZELLİĞİ GENETİK”

Melisa’nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, “Aynı annesi”, “Güzelliği genetik”, “Sibel Can’ın gençliği gibi” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.