Sibel Taşçıoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti açıklaması: 'Artık takip etmiyorum'

Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu, Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte diziyi takip edip etmediği sorusuna samimi yanıt verdi.

Diziden hikayesinin sona ermesi nedeniyle ayrılan Taşçıoğlu, “Hayır, yalan mı söyleyeyim?” diyerek diziyi bıraktığını açıkladı.

Senaristler tarafından diziden çıkarılan ve 100. bölüm kutlamasına çağrılmayan Taşçıoğlu, senaristleri sosyal medyada takipten çıkararak diziyle bağlarını koparmıştı. Etkinlikte Emrah Altıntoprak ile birlikte görülen oyuncunun açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sibel Taşçıoğlu, vedasının ardından sadece 1-2 bölüm izlediğini ve devam etmediğini ifade etti. Bu net tavrı, etkinlikte bulunanları da güldürdü.