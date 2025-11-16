Sıla Türkoğlu’ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne duygusal veda

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 113. bölümünde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem diziye veda etti.



Başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem setten hem de rol arkadaşlarıyla çekilen özel anlarını paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayımladı.





Türkoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir devirdi… ve gerçekten muhteşemdik. Doğa, bana kattığın her şeye, benden aldıklarına; seni anladığım ya da hiç anlayamadığım tüm hallerine rağmen seni hep çok sevdim. (Evet, bazen sana fena halde kızdığım da oldu.) Ama iyi ki vardın. İyi ki birlikte yol aldık.

Seni yaşatırken böylesine güzel insanlarla yan yana yürümek benim için büyük bir şanstı. Ve en çok da… Sizlerin hiç görmediği ama bu yolun gerçek kahramanları olan kamera arkası emekçilerine minnettarım.

Her ne olursa olsun desteğini hep hissettiren sevgili seyircimize de kocaman bir teşekkür.”





Oyuncuların vedası dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırırken, gelecek bölümlerde hikâyenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.