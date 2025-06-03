Şimal'e yapılan ihanet, hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde hayata veda eden 39 yaşındaki şarkıcı Şimal’in vefatından önce verdiği son röportaj, kamuoyunda derin bir üzüntüye yol açtı. Röportajında kendisine yapılan ihanetleri anlatan Şimal, “İyileştiğini duyduğum için icra yolladım” diyen bir arkadaşından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti. Bu açıklamalar, ölümünün ardından yeniden gündeme taşındı.

KANSERLE ZORLU MÜCADELE BİTTİ DERKEN...

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve tedavi sonrası hastalığı yendiğini açıklayan Şimal, 2024 yılında beyninde tümör tespit edilmesiyle ikinci kez ağır bir tedavi sürecine girmişti. 8 saatlik zorlu bir beyin ameliyatı geçiren Şimal, 4 Mayıs’ta tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda ışın tedavisi gördü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şimal, 30 Mayıs’ta yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA SANAT CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Şimal için ilk tören Karacaahmet Mezarlığı’nda düzenlendi. Törene ailesi, yakın dostları ve sanat camiasından isimler katıldı. Cenaze törenine, sanatçı dostları Merve Özbey, Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç da iştirak etti. Törenin ardından Şimal’in cenazesi Kuşadası’na götürülerek Adalızade Mezarlığı’nda defnedildi.

“ONLARLA GÜÇLENDİM AMA BİLİYOR MUSUN...”

Şimal’in vefatından önce verdiği son röportajında, hastalığı döneminde yaşadığı yalnızlık ve ihanet dikkat çekti. Şimal şu sözlerle içini dökmüştü:

“Yıllarca emek verdiğim birçok arkadaşım, ben kanserim diye işbirliğini bitirdi. Para kazandıramadığım için arkamı döndüler. En yakın arkadaşlarımdan biri, ben iyileştiğime dair haber çıkınca, ‘İyileştiğini duydum diye icra takibi başlattım’ dedi. Oysa birlikte kahve içtiğimiz, her anımı paylaştığım biriydi. Bu söz çok ağır geldi. Ama yine de onlarla güçlendim biliyor musun...”

“VEFA HERKESTEN BEKLENMEZMİŞ”

Şimal’in eşi Necati Arıcı, bu röportajın tekrar gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı:

“Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime, Cuma günü rahmet diledim. Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Yanımızda olanlara teşekkür ederim. Ama evimizi, soframızı paylaştığımız nice insandan bir taziye bile alamadık. Şimal’im bu vefasızlıklara içerliyordu. O düşünmesin diye elimden geleni yaptım ama şimdi daha iyi anlıyorum. Vefa herkesten beklenmezmiş. Lütfen Şimal’imi dualarınızda unutmayın.”